EUA iniciam ataques contra o Irão como resposta ao abate de helicóptero

António Muchaxo: "O general Ramalho Eanes casou aqui, no Muchaxo. Eu era muito amigo do sogro"
Ana Taborda
"A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irão", referem as forças Armadas norte-americanas.
O Comando Central das Forças Armadas norte-americanas (CENTCOM) anunciou esta terça-feira o início de alegados ataques "de autodefesa" contra o Irão, em resposta ao abate de um helicóptero por forças da República Islâmca.
"A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irão", adiantou o CENTCOM em comunicado, no dia seguinte ao abate do helicóptero Apache norte-americano no Estreito de Ormuz.
Os ataques começaram às 17h do leste dos Estados Unidos (22h em Portugal Continental).