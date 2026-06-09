Sábado – Pense por si

Mundo

EUA iniciam ataques contra o Irão como resposta ao abate de helicóptero

Diogo Barreto
Diogo Barreto 22:58
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

"A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irão", referem as forças Armadas norte-americanas.

O Comando Central das Forças Armadas norte-americanas (CENTCOM) anunciou esta terça-feira o início de alegados ataques "de autodefesa" contra o Irão, em resposta ao abate de um helicóptero por forças da República Islâmca.

Trump ordenou ataques ao Irão
Trump ordenou ataques ao Irão AP Photo/Jacquelyn Martin

"A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irão", adiantou o CENTCOM em comunicado, no dia seguinte ao abate do helicóptero Apache norte-americano no Estreito de Ormuz.

Os ataques começaram às 17h do leste dos Estados Unidos (22h em Portugal Continental).

Tópicos helicóptero Helicópteros EUA Irão Estados Unidos Estreito de Ormuz Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

EUA iniciam ataques contra o Irão como resposta ao abate de helicóptero