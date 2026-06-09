NASA anuncia astronautas da próxima missão Ártemis. Haverá um europeu a bordo

A missão Artemis III visa preparar o regresso de astronautas à superfície da Lua, previsto, após vários adiamentos, para 2028.

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A NASA anunciou a constituição da equipa que vai participar na próxima missão do programa lunar norte-americano Artemis, com lançamento previsto para 2027. Pela primeira vez na história, um astronauta europeu vai integrar uma missão espacial da agência espacial norte-americana.



Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik e Frank Rubio NASA

O astronauta escolhido é o italiano Luca Parmitano, astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA), que irá pilotar a nave Orion na missão Artemis III, que tem como finalidade testar na órbita terrestre a acoplagem do veículo aos módulos de aterragem das empresas SpaceX e Blue Origin. Os restantes integrantes da equipa são os astronautas norte-americanos Randy Bresnik (comandante da missão), Andre Douglas e Frank Rubio (especialistas de missão).

Espera-se que Luca Parmitano, que fará o seu terceiro voo espacial, e os restantes colegas de missão fiquem na órbita baixa da Terra em testes durante cerca de duas semanas, refere o comunicado emitido pela NASA esta terça-feira.

A missão Artemis III visa preparar o regresso de astronautas à superfície da Lua, previsto, após vários adiamentos, para 2028.

Em abril passado, quatro astronautas orbitaram a Lua, na missão Artemis II, incluindo a primeira mulher, o primeiro negro e o primeiro canadiano.

A participação de um astronauta europeu, e em particular italiano, no programa lunar norte-americano enquadra-se no envolvimento da ESA no módulo de sobrevivência da nave Orion, cuja estrutura foi construída em Turim, em Itália.

Este módulo, que a ESA fornece em sucessivas versões à NASA para as missões Artemis, proporciona energia, propulsão, controlo térmico, ar e água aos astronautas a bordo da nave.

Apenas astronautas norte-americanos, todos homens, pisaram solo lunar, entre 1969 e 1972.

Os Estados Unidos tencionam, em 2028, enviar a primeira mulher e o primeiro negro.

A China, principal “adversário” dos Estados Unidos na corrida espacial, quer enviar astronautas para a superfície da Lua ainda antes de 2030.

Com Lusa