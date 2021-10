EUA e China: A Guerra Fria tecnológica

A Ocidente e Oriente movem-se as peças no tabuleiro tecnológico. Mas o jogo pela autossuficiência e liderança tecnológica que se jogava lentamente, vê agora as peças moverem-se com rapidez. É uma luta que poderá trazer a estes países mais do que poder económico, poder geopolítico.

Já não dúvidas: está aí a Guerra Fria Tecnológica. Entre acusações de roubo de propriedade intelectual e jogadas nas políticas comerciais, a tensão entre os dois gigantes económicos, EUA e China, cresceu, conduzindo a investimentos colossais por parte dos dois países numa guerra que faz pender a balança do poder e consequente hegemonia global.



"Agora vejo a possibilidade de uma cortina de ferro económica – uma que levanta novas paredes em cada lado e desfaz a economia global como a conhecemos", afirmou o ex-secretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, em 2018 quando o mundo principiava a dividir-se em dois blocos tecnológicos, impedindo o acesso mútuo ao seu know-how. Mas para conhecer os tentáculos desta guerra é necessário recuar no tempo. Vários anos.



Desde 1953 que o governo da China tem implementado planos a fim de melhorar a capacidade tecnológica do país. Mas foi em 2006 que se verificou o primeiro ponto de viragem, quando a administração chinesa criou um plano de médio a longo prazo para a ciência e a tecnologia, com um investimento anual entre 5 a 6 mil milhões de dólares para o desenvolvimento de 16 mega projetos. Passos que, em 2010, quando um novo plano foi criado para se investir em veículos elétricos, painéis solares e computação de última geração, deu pulso ao país no mercado global.