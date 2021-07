China acusada de roubar dados à Microsoft. EUA, UE e NATO condenam ataque informático

A União Europeia, os Estados Unidos da América e países aliados da NATO acusaram esta segunda-feira a China de ter orquestrado, no início deste ano, uma campanha global de ataques cibernéticos que inclui a entrada em servidores de e-mails da gigante Microsoft, utilizados por empresas e governos de todo o mundo.

Tudo terá acontecido em janeiro, com a própria Microsoft a dar conta de uma vulnerabilidade no seu sistema de contas de e-mail no mês de março, adiantando que este tinha sido explorado por "um grupo de espionagem cibernética ligado à China". Entre as vítimas estiveram pelo menos 30 mil empresas e organizações, entre pequenos lojistas, escritórios de advogados, câmaras municipais, autoridades ligadas à saúde e fabricantes.

Na altura, a Microsoft já suspeitava do regime de Xi Jinping, atribuindo a culpa a hackers do grupo Hafnium, que opera fora da China, que aproveitaram violações de segurança nos serviços de mensagens no serviço Exchange Server, da Microsoft, para roubar dados governamentais e de empresas. Ao todo, cerca de 250 mil sistemas de computador em todo o mundo foram afetados. Até agora, nem a UE, nem a NATO, nem os EUA tinham responsabilizado diretamente a China pelo ataque cibernético.