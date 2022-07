Robot parte dedo a criança durante um torneio de xadrez

O incidente aconteceu num campeonato, na Rússia, e está a ser investigado. Nos últimos anos têm surgido vários relatos de engenheiros que denunciam falhas nos equipamentos perante o contacto com humanos.

Uma criança de sete anos estava a participar num torneio de xadrez na Rússia quando um robot – desenhado para competir com os jogadores – lhe partiu o dedo. O acidente aconteceu na semana passada, durante o Moscow Chess Open, e foi captado através das filmagens com vista à transmissão do torneio.