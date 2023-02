EUA consideram que balão chinês era 'claramente' de espionagem

O balão chines que sobrevoou a América do Norte durante mais de uma semana até ser abatido no Atlântico carregava equipamentos capazes de intercetar e geolocalizar comunicações.







Um alto funcionário do departamento do Estados dos Estados unidos afirmou esta quinta-feira que o equipamento presente no balão foi identificado através de avião de espionagem U2 enviado pelos militares dos EUA para examinar o dispositivo chinês.Os Estados Unidos consideram que "o equipamento do balão de alta altitude era claramente para vigilância de inteligência" uma vez que não correspondia com o que normalmente está "a bordo dos balões meteorológicos", objetivo alegado pela China para a existência do balão.O balão chinês estava equipado com "várias antenas para incluir uma matriz provavelmente capaz de recolher e geolocalizar comunicação", além de "painéis solares grandes o suficiente para produzir a energia necessária para operar vários sensores de recolha de inteligência".Segundo as informações agora conhecidas, a China terá utilizado este balão para espiar mais de 40 países nos cinco continentes.Os Estados Unidos estão agora a ponderar as sanções contra os envolvidos, incluindo o fabricante do balão, identificado como um "fornecedor aprovado" do Exército de Libertação Popular da China.