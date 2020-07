governo dos EUA avançou com penalizações a três responsáveis e membros do Partido Comunista da China por alegados abusos de direitos humanos contra as minorias étnicas e religiosas na região de Xinjiang.



Logo após o anúncio,

A China anunciou sanções contra quatro membros do Partido Republicano dos Estados Unidos, entre os quais estão Marco Rubio e Ted Cruz, como resposta ao facto de a Casa Branca ter feito o mesmo sobre alguns membros do Partido Comunista chinês, por alegados abusos de poder contra minorias, na semana passada.Sem especificar quais são as sanções, num gesto que se acredita ser apenas simbólico e para marcar posição, a porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, alertou que as sanções iriam ter inicio nesta segunda-feira, mas sem dar mais qualquer tipo de pormenor.A porta-voz avançou com os nomes de Rubio e Cruz, dois republicanos muito críticos da atuação da China.Na passada quinta-feira, oPequim prometeu uma célere retaliação frente aos EUA, acusando Washington de interferir de forma inadequada e repetidamente nos assuntos internos da China. Os indivíduos sancionados incluem Chen Quanguo, o secretário do partido de Xinjiang, bem como Zhu Hailun, secretário do Partido Político de Xinjiang.Ambas as decisões foram meramente simbólicas, uma vez que é improvável que os membros visados tenham ligações financeiras ao país rival.