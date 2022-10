José Rodrigues dos Santos: 'A China é a maior ameaça à liberdade no mundo'

Na 12.ª aventura do criptoanalista Tomás Noronha, José Rodrigues dos Santos debruça-se sobre a maior ditadura do mundo e os perigos que as suas ambições representam para todos nós.

Estamos com José Rodrigues dos Santos no Jardim Botânico Tropical, em Belém, para uma sessão fotográfica em torno do tema que tem monopolizado a sua atenção. “Viram a história da ativista uigure que está a ser perseguida pela China só por ser irmã de uma opositora do regime?”, pergunta-nos, sob a vegetação do Jardim Oriental.