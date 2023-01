EUA. Autoridade do medicamento alarga acesso a pílula abortiva

A Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) anunciou, a 3 de janeiro, que vai permitir que as farmácias de retalho vendam pílulas abortivas compostas por mifepristona nos EUA, pela primeira vez.



A mudança na regulação acontece numa tentativa do governo federal de ampliar o direito ao aborto, depois da decisão tomada pelo Supremo Tribunal dos EUA de anular em 2022 a lei federal Roe x Wade, que concedia o direito à interrupção voluntária da gravidez no país.



Até agora, a mifepristona podia ser dispensada apenas por algumas farmácias por correspondência ou por médicos ou clínicas certificadas, de acordo com o jornal norte-americano The New York Times. Continua a ser necessária a apresentação de uma receita de um profissional de saúde certificado, mas a partir de agora, qualquer farmácia que cumpra os critérios pode dispensar os comprimidos, desde que se certifique junto das empresas farmacêuticas.



A FDA atualizou o seu site e informou que o medicamento agora "pode ser dispensado por farmácias certificadas ou sob a supervisão de um prescritor certificado".



A mifepristona é tomada em combinação com um segundo medicamento chamado misoprostol, normalmente tomado até às 10 ou 12 semanas de gravidez para induzir o aborto através de medicação.