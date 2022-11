Aborto e escravatura foram a votos nos EUA. E agora?

As eleições intercalares norte-americanas realizadas esta terça-feira determinarão qual o partido que controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato do presidente Joe Biden, estando também em jogo 36 governos estaduais e vários referendos estaduais a medidas sobre questões-chave, incluindo aborto e drogas leves. Inicialmente temia-se que houvesse uma vitória esmagadora dos republicanos, mas essa "onda vermelha" não se verificou.