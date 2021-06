EUA anunciam compra de 500 milhões de vacinas para 100 países

A administração dos EUA anunciou que vai comprar 500 milhões de doses de vacinas da Pfizer contra a covid-19 para oferecer a 100 países. As duas doses devem chegar nos próximos dois anos, com 200 milhões a serem entregues já este ano.







REUTERS/Kevin Lamarque

Com um plano de vacinação bastante avançado - Joe Biden queria atingir a imunidade de grupo a 4 de julho -, os EUA têm sido muito criticados por não incentivarem programas de vacinação em países pobres.O anúncio da comprar de doses para oferecer foi feito pela Casa Branca, quando Biden se preparava para embarcar na sua primeira viagem ao estrangeiro como presidente dos EUA. A viagem tem como destino a Europa.Na sua viagem de oito dias, Biden vai encontrar-se com a rainha Isabel II, participar no encontro do G7 e da NATO e ainda está prevista uma reunião com Vladimir Putin.É esperado que Biden anuncie mais pormenores do plano de oferta de doses da vacina durante a reunião do G7. Segundo a CNN, que cita fonte próxima do processo, as doses vão ser distribuídas através do plano COVAX, a iniciativa internacional de distribuição de vacinas juntos dos países mais pobres.