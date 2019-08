Ao 217.º dia do ano corrente, ultrapassado esta segunda-feira, os Estados Unidos já contabilizavam 255 tiroteios em massa e um total de 33.216 incidentes envolvendo armas, segundo uma associação norte-americana que reúne dados estatísticos sobre a violência relacionada com armas.





As contas da associação não-lucrativa Gun Violence Archive, que desde 2013 organiza e disponibiliza dados sobre tiroteios em massa (qualquer situação em que pelo menos quatro pessoas foram baleadas, excluindo o atirador) e sobre todos os incidentes relacionados com a violência com armas nos Estados Unidos, ganham ainda maiordepois do último fim de semana, marcado por dois novos tiroteios em duas cidades norte-americanas, em El(Texas) e em Dayton (Ohio).

Os dois tiroteios fizeram um total de 31 mortos (excluindo o atirador de Dayton) e mais de 50 feridos.

A revista norte-americana Time avançou, esta segunda-feira, que só em tiroteios em massa registados este ano nos Estados Unidos pelo menos 62 pessoas morreram.

Em termos gerais, ou seja, envolvendo todos os incidentes relacionados com a violência com armas, os números disponíveis hoje à tarde na página na Internet da Gun Violence Archive apontam para 8.788 vítimas mortais e 17.471 feridos.

A associação norte-americana destaca os dados relacionados com as vítimas menores de idade, indicando que no ano corrente pelo menos 396 crianças (com idades até os 11 anos) morrem ou ficaram feridas em incidentes com armas.

Também contabiliza, até à data, 1.814 adolescentes (dos 12 até aos 17 anos) mortos ou feridos em episódios com armas.

Com mais de 6.500 fontes de informação (de entidades governamentais aos 'media', passando também pelas forças policiais ou por fontes privadas), os dados recolhidos pela Gun Violence Archive indicam que 2019, que já verifica uma média superior a um tiroteio por dia, está a caminho de destronar os números verificados ao longo dos 366 dias de 2016.

Com 382 tiroteios em massa, 2016 foi o ano em que mais incidentes deste tipo foram verificados desde que a Gun Violence Archive começou o seu trabalho.

Nos últimos dois anos, os números também foram elevados: 346 tiroteios em massa foram registados 2017 e no ano passado foram contabilizados 340.