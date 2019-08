Walmart

Sad to report that the number of fatalities increased by one. Victim passed early this morning at the hospital. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 5, 2019

Subiu para 21 o número de mortos do tiroteio em El Paso , no Texas, anunciou esta segunda-feira o departamento da polícia local. Não foram avançados mais detalhes sobre o ataque deste sábado numa superfície comercial, próxima da fronteira com o México.

"Lamentamos informar que o número de mortos subiu. A vítima faleceu esta manhã no hospital", indicou esta segunda-feira o departamento de polícia de El Paso, no Texas, através do Twitter.

O tiroteio ocorrido no sábado num centro comercial em El Paso, no estado norte-americano do Texas, fez 21 vítimas mortais e dezenas de feridos.



As autoridades do Texas anunciaram no domingo que vão pedir pena de morte para o atirador que sábado abriu fogo num centro comercial em El Paso. "A pena máxima no Estado é a pena de morte e ele incorre na pena de morte. Vamos requerer a pena de morte", disse o procurador de El Paso, Jaime Esparza.



Um homem armado com uma espingarda disparou, no sábado, sobre uma multidão de cerca de 3.000 pessoas num centro comercial em El Paso. O suspeito foi identificado como sendo Patrick Crusius, um caucasiano de 21 anos.

Horas depois do tiroteio em El Paso, pelo menos 10 pessoas morreram e 16 ficaram feridas num segundo tiroteio, desta vez na cidade norte-americana de Dayton, no Estado de Ohio, de que resultou a morte do próprio atirador, entretanto identificado como Connor Betts, na casa dos 20 anos.

Na sequência dos tiroteios, o governador do Estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, exigiu ao Governo Federal que reforme a legislação sobre o controlo das armas de fogo.

"O nosso país está a ser atacado por dentro e continuar a ignorar o que está a acontecer à nossa volta só levará a mais matanças e tragédia", afirmou Cuomo em comunicado.



Com Lusa.