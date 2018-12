Procurador francês acredita que o ataque em Estrasburgo é um "acto terrorista" feito por um "delinquente radicalizado".

O suspeito do crime terá gritado "Allahu Akbar" (Alá é grande) quando começou o tiroteio que matou duas pessoas, deixando feridas outras 12, seis em estado grave, e uma em morte cerebral.



Quem o garante é o Rémy Heitz, procurador francês, que acredita que se trata de um "acto terrorista" feito por um "delinquente radicalizado". "Pouco antes das 20h, o terrorismo atingiu novamente o território, lembrando-nos que a ameaça é ainda muito real", afirmou o procurador da República francesa.



As autoridades de França e da Alemanha têm montada esta quarta-feira uma operação de larga escala para tentar deter Chérif C., o homem suspeito de abrir fogo num mercado de Estrasburgo na noite de terça-feira e que está em fuga.



A secretária de Estado do Ministério do Interior francês admitiu que o suspeito pode ter fugido para a Alemanha, mas recusou estabelecer uma motivação terrorista ao ataque. Laurent Nunez disse à rádio France-Inter que o atacante poderia ter fugido para a vizinha Alemanha, sublinhando que a busca pelo autor dos disparos está em constante evolução.



A governante adiantou que o indivíduo era conhecido da justiça pela prática de delitos comuns que não estavam relacionados com o terrorismo, indicando que este foi seguido pelos serviços de informação após se ter identificada "uma radicalização na sua prática religiosa", ainda que nunca tenha dado sinal de que poderia passar à acção.