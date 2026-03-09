"Estamos muito adiantados": Trump sugere que a guerra com o Irão pode acabar em breve

Donald Trump sugeriu que a guerra com o Irão pode estar mais perto de acabar do que o previsto. Em declarações à CBS News, o presidente dos EUA afirmou que as forças norte-americanas estão bem encaminhadas face ao calendário de operações delineado, descrevendo o conflito como "praticamente" concluído.



Evan Vucci / ap

"Estamos muito adiantados. (...) Acho que a guerra está bastante completa, praticamente", disse.

Importa relembrar que o presidente norte-americano já fez várias declarações contraditórias no que à timeline para um eventual fim do conflito no Médio Oriente diz respeito. Há uma semana, afirmou que a operação foi "sempre" pensada para durar "quatro semanas ou menos" (algo com o qual o seu secretário de Defesa, Pete Hegseth, não se comprometeu).

Dias depois, a Casa Branca admitiu a possibilidade de a campanha se prolongar por mais de um mês.

"Eles não têm Marinha, não têm comunicações, não têm Força Aérea", sustentou Trump. "Os mísseis deles estão reduzidos a uma ninharia, os drones estão a ser abatidos em todo o lado, incluindo a produção de drones deles. Se forem ver, não têm nada, não resta nada de um ponto de vista militar", acrescentou.

As mais recentes declarações de Trump acontecem a poucas horas do presidente norte-americano fazer uma declaração, marcada para cerca das 22h30 (hora de Lisboa). Não é claro se fará algum anúncio relacionado com a ofensiva israelo-americana em curso desde o início do mês.