Mundo

Férias no Médio Oriente? É para esquecer

Raquel Lito
Raquel Lito 17:20

Com o tráfego aéreo fechado, as autoridades a pedirem precaução e os preços das passagens a subir, há turistas a mudarem as reservas e os planos para as próximas férias. Cabo Verde, Canárias e Sardenha estão entre as alternativas preferidas de quem está a planear viagens.

Gonçalo Coelho atende logo o telemóvel, num quarto de hotel no Dubai: “Pensava que era da embaixada.” Está retido no emirado, na companhia da namorada Margarida Barroso, ambos ex-concorrentes da Casa dos Segredos (TVI), e sem previsão de regresso a casa, pelo menos à altura da data de fecho deste artigo. Na tarde em que fala à SÁBADO, dia 5, o jovem de Fafe mostra-se preocupado com a escalada da guerra, apesar das mensagens resilientes que passa aos 119 mil seguidores do seu Instagram.

