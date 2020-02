Piloto anunciou que avião deverá fazer aterragem em Madrid às 18h30

?? El vuelo #AC837 de @AirCanada con origen #Madrid y destino #Toronto continúa haciendo esperas cerca de Madrid para quemar combustible antes de aterrizar. El piloto informa al control aéreo de @ENAIRE que estima tomar tierra a las 19:30 hora local.@aena @mitmagob @112cmadrid pic.twitter.com/oxb1Fy0v1e — ENAIRE (@ENAIRE) February 3, 2020

O piloto do Boeing 767 que transporta 130 pessoas e fazia a viagem entre Madrid e Toronto, no Canadá, afirmou que o avião deverá aterrar no Aeroporto Barajas às 19h30 locais - 18h30 em Lisboa -, depois de ter perdido uma roda na descolagem e de partes do seu trem de aterragem terem entrado no motor esquerdo, causando a sua explosão.O avião encontra-se, neste momento, a queimar combustível por se encontrar demasiado pesado para aterrar. O piloto informou o gestor de navegação aérea em Espanha, a Enaire, da hora prevista para a aterragem.Neste momento está reunido um comité de crise no Aeroporto de Madrid com o ministro dos Transportes espanhol, , à espera da aterragem de emergência do avião da Air Canada que reportou "problemas técnicos".