Sábado – Pense por si

Mundo

Jamaicano viveu 50 anos em Nova Iorque e administração Trump deportou-o... para África

Gabriela Ângelo 11:28
Capa da Sábado Edição 18 a 24 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 18 a 24 de novembro
As mais lidas

Orville Etoria já regressou à Jamaica mas foi enviado para o Essuatíni com o qual não tinha qualquer ligação.

Durante a campanha eleitoral Donald Trump prometeu deportar mais 10 milhões de imigrantes e tem ameaçado utilizar força militar para o fazer. Agora a sua administração deportou pessoas para países africanos sem terem qualquer ligação a eles.

Durante a sua campanha eleitoral Donald Trump prometeu deportar mais 10 milhões de imigrantes e tem ameaçado utilizar força militar para o fazer.
Durante a sua campanha eleitoral Donald Trump prometeu deportar mais 10 milhões de imigrantes e tem ameaçado utilizar força militar para o fazer. AP

Foi o caso de Orville Etoria, um jamaicano de que viveu durante 50 anos em Nova Iorque e foi deportado para uma prisão no reino de Essuatíni, um país da África Austral situado abaixo de Moçambique, com o qual não tinha quaisquer laços.

Segundo o jornal norte-americano, , Etoria de 62 anos foi condenado por matar um homem a tiro em Brooklyn, há quase três décadas. Cumpriu 25 anos de prisão e trabalhava num abrigo para homens, até junho, quando os serviços de imigração dos Estados Unidos, ICE, o prenderam, após um dos seus check-ins.

De um centro de detenção em Nova Iorque foi transferido para o Centro de Processamento de Serviços de El Paso, no Texas. A 14 de julho foi integrado num grupo de homens de diversas nacionalidades e como conta à revista norte-americana, , presumiu que seriam deportados para os seus respetivos países.

Assim que embarcaram no voo algemados questionaram os agentes para onde estavam a ser levados e receberam apenas uma resposta: “O primeiro voo dura seis horas e o segundo voo dura oito”. Foram primeiro para Djibouti, um país africano na África Oriental, onde foram transferidos para um avião de carga militar para completar a sua viagem até ao Essuatíni, antiga Suazilândia, um país do qual nunca tinha ouvido falar. 

A administração Trump tem ameaçado a deportação para países desconhecidos como forma de dissuadir a imigração ilegal. Segundo o The New York Times, o governo norte-americano afirma que o país natal de Orville Etoria se recusou em recebê-lo, algo que as autoridades jamaicanas negam.

Ele mudou-se para os Estados Unidos em 1976 e era residente legal até lhe ser retirado o direito de residência enquanto cumpria a pena de prisão. Contudo, quando foi libertado em 2021, os serviços de imigração permitiram-lhe que se apresentasse anualmente nos centros da ICE para verificarem os seus documentos. 

De acordo com a publicação, o governo do Essuatíni afirmou em comunicado que esteve envolvido em negociações para repatriar as restantes quatro pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos, naturais de Cuba, Laos, Vietname e Iémen. No entanto, o The New York Times dá conta ainda de que o governo do país africano chegou a solicitar meio milhão de dólares aos Estados Unidos para acolher deportados de outros países.   

Artigos Relacionados
Tópicos Prisão Imigração Nova Iorque Donald Trump Estados Unidos Essuatíni New York Magazine África
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Jamaicano viveu 50 anos em Nova Iorque e administração Trump deportou-o... para África