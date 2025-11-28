Sábado – Pense por si

Chefe de gabinete de Zelensky alvo de buscas no âmbito de esquema de corrupção

O caso envolve a empresa estatal Energoatom, responsável pela energia nuclear na Ucrânia.

A Agência Nacional Anti Corrupção da Ucrânia (NABU) anunciou que foram efetuadas buscas e apreensões esta sexta-feira na residência de Andriy Yermak, chefe de gabinete do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Andriy Yermak, chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky
Andriy Yermak, chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky AP

A Agência Nacional Anti Corrupção e a Procuradoria Especializada Anti Corrupção (SAP) disseram através de comunicado que as operações fazem parte de uma investigação "em curso" acrescentando que os detalhes vão ser "divulgados em breve".

Andriy Yermak está a ser investigado no âmbito de um esquema de corrupção envolvendo a empresa estatal Energoatom, responsável pela energia nuclear no país. 

