Espanha regista primeiro caso de gato infetado pela Covid-19

Um gato em Espanha testou positivo para o novo coronavírus, sendo até agora o primeiro animal a ter sido infetado pela doença no país vizinho e o sexto em todo o mundo. Negrito tinha quatro anos e era animal de estimação de uma família na Catalunha, tendo contraído o vírus através dos donos.

Por mostrar dificuldades respiratórias e insuficiência cardíaca, o animal foi levado ao veterinário pela família, que tinha vários membros infetados pela Covid-19. Acabou por ter de ser abatido e o seu cadáver foi estudado pelo Centro de Investigação de Saúde Animal (Cresa), em Barcelona.

A investigação identificou então uma carga viral baixa do vírus da Covid-19, o Sars-CoV-2, na sua cavidade nasal e nos gânglios linfáticos, próximos ao intestino. A mesma análise determinou também que o gato tinha uma cardiomiopatia hipertrófica, de origem genética e que poderia causar morte súbita - mas que não era compatível com a infeção pelo coronavírus.

"Isto demonstra que gatos em situações muito isoladas podem ser vítimas colaterais da pandemia, embora exista muito pouca probabilidade de poderem infetar pessoas", explica ao El País a diretora do centro de investigação, Nàtalia Majó.

O Cresa adianta que a pesquisa será publicada em revistas do setor para divulgação científica, mas anuncia planos para uma futura sequenciação do genoma do vírus, onde está o seu material genético, para ver se o animal desenvolveu anticorpos ao vírus da Covid-19.

A confirmar-se a análise, este será apenas o sexto gato contagiado pelo novo coroanvírus, que já infetou mais de 3,7 milhões de pessoas e causou mais de 260 mil vítimas mortais.

Em humanos, o coronavírus utiliza o recetor ACE2, uma enzima existente em órgãos como os pulmões e intestinos, para se ligar ao organismo. Noutros animais, o recetor é diferente e, por isso, a maneira como são infetados é diferente - daí ser difícil a transição do vírus entre espécies.