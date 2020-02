Um cão de um paciente com coronavírus em Hong Kong testou positivo "em baixo nível", anunciou o governo de Hong Kong esta sexta-feira. O novo tipo de vírus foi inicialmente passado de humanos através de morcegos e começa agora a espalhar-se de diferentes formas, com Hong Kong a adiantar apenas que irá desencadear testes adicionais para saber se o cão está mesmo infetado com o Covid-19 - sem esclarecer se existem provas de que animais de estimação podem ser infetados pelo vírus ou não.





Em comunicado , o porta-voz do Departamento de Agricultura, Pesca e Conservação indicou ter recebido, esta quarta-feira, informações de que um cão de um paciente infetado pelo novo coronavírus apresentou "níveis baixos" do vírus em testes após este ter sido resgatado do apartamento do dono.Embora não apresente sintomas, o animal é agora o único em quarentena e as autoridades farão agora novos testes para confirmar que o cão foi mesmo infetado com a doença, ou se o resultado do teste foi influenciado por uma contaminação ambiental da sua boca ou nariz.O porta-voz do governo de Hong Kong avisa ainda que animais de estimação de pacientes infetados pelo novo coronavírus devem ser colocados em quarentena e sob observação durante 14 dias.