Gatos podem ser infetados pela Covid-19 e podem transmitir vírus a outros

O maior risco do ser humano em ser infetado pela Covid-19 está noutros humanos. Não existem provas de que gatos possam transmitir o vírus para humanos, nem casos em que humanos tenham sido infetados por contacto com gatos. Mas um estudo confirma a infeção de gatos pela Covid-19 e aponta agora que estes podem transmistir o vírus entre si.

Investigadores dos EUA e Japão analisaram três gatos administrados com o vírus Sars-CoV-2, isolado a partir de um paciente humano com a Covid-19. No dia seguinte, dois deles testaram positivo para o novo coronavírus. Três dias depois, todos eles estavam infetados.

Após a infeção, três outros gatos foram colocados, respetivamente, junto de cada um dos outros três infetados - sem ser administrado com o vírus. Em dois dias, um dos gatos que não estava infetado demonstrou ter o vírus e, em seis dias, todos eles estavam infetados - indicando que os gatos também conseguem transmitir o vírus. Todas as amostras nasais continham o vírus, mas nenhuma das amostras retais apresentavam Covid-19.

Os testes permaneceram positivos durante cerca de seis dias, mas o vírus da Sars-CoV-2 não foi letal em nenhum dos seis gatos - e todos recuperaram.

"A maior descoberta para nós foi a de que os gatos não tinham os sintomas", disse Yoshihiro Kawaoka, um dos investigadores principais do estudo publicado na revista científica New England Journal of Medicine. Kawaoka, da Faculdade Médica da Universidade do Wisconsin, nos EUA, está ainda a trabalhar com a Universidade de Tóquio para a criação de uma vacina contra a Covid-19.

O estudo sugere que gatos podem ser capazes de ser infetados com o vírus se estiverem expostos a humanos ou outros gatos com a Covid-19 e teve como ponto de partida um outro estudo publicado na revista Science, em que foi demonstrado que gatos conseguiam ser infetados, mas não confirmava uma transmissão do vírus.

E, embora não se tenha confirmado a infeção de humanos a partir de gatos, já foram noticiados vários casos de gatos infetados com a Covid-19 devido ao vírus e até de felinos de grande porte - como num zoo em Nova Iorque - que também testou positivo para o novo coronavírus.