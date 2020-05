Macacos roubam testes à Covid-19 em ataque a assistente de laboratório

Um grupo de macacos atacou um assistente de laboratório na Índia e fugiu com várias amostras de sangue de testes ao novo coronavírus. O incidente, relatado por meios de comunicação locais, aconteceu junto à Meerut Medical College, em Nova Deli.

Um dos macacos foi mais tarde avistado a morder uma das amostras, que diziam respeito a três pacientes suspeitos de terem Covid-19.





Meerut: Monkey run away with #corona test samples, locals fear spread of infection. #IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/Mpe9tuR3H6 — Sanjay Jha (@JhaSanjay07) May 29, 2020

O professor assistente roubado indicou, no entanto, à AFP que a caixa de amostras de sangue não tinha sido danificada. "Ainda estão intactas e não achamos que haja risco de contaminação do vírus", indicou Dheeraj Raj, que adiantou que as três pessoas cujas amostrar foram roubadas já foram testadas novamente à Covid-19.

A espécie, macaco-rhesus, tem-se mostrado um problema na Índia durante as últimas semanas, com autênticas invasões nas ruas agora desertas devido ao isolamento imposto pelo governo indiano para conter a ameaça que é o novo coronavírus no país, que conta já com 173 mil casos.

Os animais habituaram-se ao longo dos anos a viverem em contacto próximo com humanos e alguns grupos terão experienciado problemas em encontrar comida sem a ajuda humana. Autoridades indianas têm incentivado as pessoas a não alimentar macaco durante a pandemia, com especialistas a indicaram que tal poderia ajudar à mutação do vírus e infeção de primatas.