Um gato de estimação foi infetado com o novo coronavírus no Reino Unido. É a primeira infeção neste animal detetada no país.Segundo a BBC, o gato foi infetado com a estirpe do coronavírus que causou a pandemia, a SARS-CoV-2. Contudo, o caso é raro e não quer dizer que as pessoas estejam a contagiar os seus animais de estimação."Este é um evento muito raro, com os animais infetados detetados até à data a mostrar sinais clínicos leves e a recuperar em poucos dias. Não existem provas que sugiram que os animais de estimação transmitam o vírus aos humanos. Vamos continuar a acompanhar esta situação de perto e vamos atualizar as nossas recomendações aos tutores de animais caso a situação mude", garantiu Christine Middlemiss, diretora do serviço de veterinária do Reino Unido.Pensa-se que este gato tenha sido contagiado pelo dono, que tinha testado positivo à Covid-19. Tanto o homem como o animal recuperaram.Houve poucos casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em animais de estimação na Europa, América do Norte e Ásia.