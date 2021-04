Espanha. Navalha que ministra recebeu é a quarta ameaça no Governo em menos de uma semana

Tensões entre esquerda e direita nas eleições regionais de Madrid estão a provocar uma onda de ameaças a membros do governo de Pedro Sánchez. Depois de envelopes com balas enviados ao líder do Podemos, ao ministro do Interior e à diretora-geral da Guarda Civil, a ministra do Turismo recebeu um envelope com uma navalha aparentemente ensanguentada.

A ministra do Turismo, Comércio e Indústria de Espanha, Reyes Maroto, tornou-se esta segunda-feira no quarto membro do governo espanhol a receber ameaças em menos de uma semana. Ao ministério que tutela chegou uma carta que continha uma faca aparentemente ensanguentada. Dias antes, o também PSOE Fernando Grande-Marlaska, ministro do Interior de Pedro Sánchez, a diretora-geral da Guarda Civil, María Gámez, e Pablo Iglesias, vice-presidente do governo espanhol e secretário-geral do Podemos, tinham recebido cartas anónimas com ameaças e balas.

A navalha conseguiu chegar na sexta-feira ao gabinete de Reyes Maroto através de um envelope almofadado, intervalado por dois CD’s, que impediram a sua identificação pelas máquinas de raio-x do ministério espanhol, refere o El País. A investigação ao incidente já foi aberta, com as autoridades espanholas a tentar apurar se as manchas vermelhas se tratam de manchas de sangue ou tinta.

Sem remetente, o suspeito do envio do envelope será um homem com problemas mentais, que não terá ligação com outras ameaças de morte a responsáveis do governo espanhol. Isto porque, segundos os primeiros indícios recolhidos, as ameaças terão autores diferentes devido a discrepâncias no modo de envio e na forma como foi escrito o nome do destinatário.