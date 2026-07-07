EUA lançam novos ataques contra o Irão

As novas hostilidades ameaçam fazer ruir o frágil cessar-fogo entre as partes e travar o processo de negociações para um acordo de paz duradouro.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail

07 de julho de 2026 às 22:20

Os Estados Unidos lançaram uma série de ataques contra alvos no Irão na noite desta terça-feira (madrugada de quarta-feira no Irão) horas após três navios de mercadorias serem atingidos nos estreito de Ormuz, noticia a Associated Press (AP).



Os EUA lançaram mísseis contra alvos no Irão. Baz Ratner/AP

As novas hostilidades ameaçam fazer ruir o frágil cessar-fogo entre as partes e travar o processo de negociações para um acordo de paz duradouro.

Em comunicado o Comando Central dos EUA refere que as forças militares norte-americanas lançaram os ataques "para impor custos pesados por atacar navios comerciais civis numa via marítima internacional".

"As agressões do Irão foram perigosas, injustificadas e uma clara violação do cessar-fogo", refere ainda o documento.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão ameaçou já esta noite retaliar “de forma decisiva”, após o ataque dos Estados Unidos ao país.

"O Irão emite um sério aviso sobre as consequências da violação do tratado por parte dos Estados Unidos e tomará medidas decisivas para proteger os seus interesses e a sua segurança nacional", afirmou o ministério num comunicado publicado no Telegram pela emissora estatal IRIB.

Momentos depois de as autoridades norte-americanas terem anunciado ataques aéreos "poderosos" contra o Irão, os media iranianos confirmaram explosões na região do estreito de Ormuz.

Segundo a IRIB, foram ouvidas seis explosões na ilha iraniana de Qeshm, sete na cidade de Sirik e outras na importante cidade portuária de Bandar Abbas (sul).