Reclusos salvam guarda prisional que sofreu ataque cardíaco nos EUA

Três reclusos do estabelecimento prisional do condado de Gwinnett, na Geórgia, Estados Unidos, salvaram a vida a um guarda prisional que sofreu um ataque cardíaco."Estava deitado na cadeira e começou a fazer barulhos", afirmou, citado pelo canal Fox.Quando viu Hobbs cair ao chão,"Comecei a gritar e a bater na porta para tentar alertar todos para acordarem", relata.Em comunicado, fonte do estabelecimento prisional detalha que "apesar de estarem dentro das celas, [os reclusos] mantiveram um olho nele enquanto voltou ao seu assento, onde perdeu a consciência e caiu ao chão de cimento, abrindo a cabeça".O ruído despertou o guarda que, apesar de ser ele a sofrer o ataque cardíaco, pensou que um recluso precisava de ajuda. Então, usou as últimas forças para tocar num botão para abrir celas, no painel. Abriu a cela dos reclusos Terry Lovelace e Walter Whitehead. Estes correram até ao guarda, chamaram ajuda pelo telefone e pelo rádio. A equipa médica chegou ao local em segundos e ocupou-se da ocorrência.De acordo com o estabelecimento prisional, o guarda passa até 12 horas por dia com os reclusos. Smalls, Lovelace e Whitehead estão a cumprir pena por tráfico de droga."Assustou-me. Não me interessa se é um guarda prisional ou quem quer que seja. Farei o que for preciso para salvar um homem. Não quero que ninguém morra", afirmou Whitehead.