Quatro pessoas permanecem em estado crítico depois da tragédia na discoteca na África do Sul

Quatro pessoas na cidade de East London, na África do Sul, permanecem em estado crítico depois de terem participado numa festa na Enyobeni Tavern, no domingo passado.



O gabinete do primeiro-ministro do Cabo Oriental disse, em declarações à CNN, que os quatro jovens permanecem em observação no hospital e as autoridades aguardam para fazer perguntas sobre o incidente.



A polícia sul-africana disse que está aplicar "recursos máximos" para apurar as circunstâncias da morte dos adolescentes na discoteca. Ainda não são conhecidos os resultados dos relatórios toxicológicos em curso.



"As circunstâncias da morte destas pessoas estão sob investigação", referiu o brigadeiro Tembinkosi Kinana à agência Reuters. O mais novo dos menores tinha 13 anos, segundo avançaram as autoridades.



"Ou é algo que eles ingeriram que indicará envenenamento, seja comida ou bebida, ou é algo que eles inalaram", disse Unathi Binqose, porta-voz do departamento de segurança comunitária da província de Cabo Oriental, esta segunda-feira, noticiou a Reuters.