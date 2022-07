Homem de 45 anos está acusado de tráfico de seres humanos e conspiração. Se for considerado culpado pode ser condenado à morte. Migrantes ilegais morreram de calor e desidratação.

Condutor de camião onde morreram 53 migrantes diz que não sabia da falha do ar condicionado

O homem suspeito de ser o condutor do camião onde morreram 53 migrantes, no Texas, devido ao calor, alega que não sabia que o ar condicionado tinha deixado de funconar, referem os documentos do tribunal, citados pela BBC.