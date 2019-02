As buscas subaquáticas para tentar encontrar destroços começaram pela manhã deste domingo com uma empresa especializada contratada pela família do argentino.



Um dos barcos que procurava a aeronave terá encontrado os destroços no Canal da Mancha. "Posso confirmar que foi encontrado", disse um porta-voz do gabinete de inquérito a acidentes aéreos, citado por agências noticiosas internacionais.



O avançado de 28 anos viajava de Nantes, onde jogou até este mês, antes de a equipa da Premier League garantir a sua contratação por 17 milhões de euros. Sala, que recusou uma megaproposta da China para se comprometer por três anos e meio com o Cardiff, assinou o contrato, regressou a França e devia apresentar-se no Cardiff City para treinar quando ocorreu a tragédia.



O avião, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, no qual Emiliano Sala viajava, desapareceu dos radares a 21 de janeiro pelas 20h00. A bordo estavam o futebolista e o piloto.

