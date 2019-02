Ameaça de bomba em avião obriga a aterragem de emergência na Suécia

Avião da companhia aérea Norwegian Air que transportava 169 passageiros seguia para Marselha, na França, mas foi obrigado a aterrar em Estocolmo, na Suécia.

Uma ameaça de bomba forçou um avião da companhia aérea Norwegian Air que transportava 169 passageiros a bordo a fazer uma aterragem de emergência. O avião, que seguia para Marselha, no sul de França, foi obrigado a aterrar em Estocolmo, na Suécia.



Segundo avança o jornal Mirror, o incidente aconteceu às 10h39 locais, 09h39 em Portugal continental.



De acordo com a mesma fonte, várias ambulâncias estão no local para eventuais situações de emergência.



Em atualização