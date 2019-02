Departamento de Transportes do Reino Unido divulgou relatório com toda a informação recolhida sobre a queda do avião onde seguia o jogador de futebol argentino.

O Departamento de Transportes do Reino Unido divulgou esta segunda-feira um relatório com toda a informação recolhida sobre a queda do avião onde seguia o jogador de futebol argentino Emiliano Sala no canal da Mancha, entre França e Inglaterra. A publicação do relatório por parte da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) pretende determinar em que condições a aeronave se despenhou

"Vamos agora analisar as provas que temos para criar o cenário de como tudo aconteceu entre o momento em que o avião desapareceu do radar até cair no Canal da Mancha para nos ajudar a compreender as potenciais causas do acidente", refere o principal investigador do caso na AAIB, Geraint Herbert.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gP5G_c5j5Ao" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

A agência refere que permanece em contacto com as famílias do piloto e do passageiro do avião, David Ibbotson e Emiliano Sala, e que estão a ser analisados vídeos dos destroços e relatórios de meteorologia da altura da queda do avião. O Piper Malibu N264DB desapareceu dos radares a 23 de janeiro enquanto atravessava a passagem entre Reino Unido e França. O corpo do futebolista foi recuperado a 7 de fevereiro mas ainda não foi encontrado o corpo do piloto.