Imagens de vídeo subaquáticas mostram um ocupante visível nos destroços.

Um corpo foi encontrado pelos mergulhadores no meio dos destroços do avião que transportava o futebolista Emiliano Sala, desaparecido desde 21 de janeiro.



Segundo avança o The Sun, imagens de vídeo subaquáticas mostram um ocupante visível nos destroços do avião.



O avião, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, no qual Emiliano Sala viajava, desapareceu dos radares a 21 de janeiro pelas 20h00. A bordo estavam o futebolista e o piloto.



Recorde-se que o avião onde seguia o jogador argentino foi encontrado pelas autoridades este domingo.