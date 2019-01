Sala, o jogador argentino desaparecido que começou a carreira no Alentejo

O mundo do futebol está em suspenso esta terça-feira pelo destino de Emiliano Sala . O jogador de 28 anos tinha acabado de assinar pelo Cardiff e fazia a viagem de França - onde jogava no Nantes - para Gales num pequeno avião, que desapareceu dos radares na noite desta terça-feira. Teme-se o pior desfecho para a história de um jogador argentino que começou a sua carreira no modesto F.C Crato , equipa dos distritais de Portalegre , na época 2009/10."Ele era muito jovem quando chegou. Tinha 18 anos. Na altura tínhamos outro argentino na equipa, o Mauricio Vaschestto [que hoje joga na Argentina, depois de várias épocas no Crato e no Oriental] e foi ele que nos falou do Emiliano. o Sala estava em Granada, em Espanha, mas não tinha oportunidade de jogar. Sabíamos que, para um argentino, o sonho de jogar na Europa é muito forte e entrámos em contacto com ele. O Emiliano aceitou vir e foi um motorista da Câmara buscá-lo a Espanha", lembra Paula Trapola, que na altura era dirigente do clube.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã