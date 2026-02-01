Sábado – Pense por si

Vídeos
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
01 de fevereiro de 2026 às 13:13

Repórter SÁBADO na íntegra: consumo de drogas duras a céu aberto agrava nas ruas de Lisboa

O consumo já não se faz apenas no coração e nas principais praças da cidade. O problema afeta cada vez mais moradores e comerciantes, que denunciam um clima de degradação e violência. As ações da câmara e das forças de autoridade não têm sido suficientes para acabar com o flagelo da droga, sobretudo de crack e cocaína.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)