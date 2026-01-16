Empregada que incendiou bar na Suíça "estava a ser explorada" por dono que contratava prostitutas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A empregada que pode ter iniciado o incêndio no bar na Suíça - que vitimou 40 pessoas, incluindo ela própria - estava a ser explorada pelos empregadores, segundo revelaram os pais da jovem, e já tinha avançado com um processo judicial contra os donos, para exigir um contrato por escrito e comprovativos de pagamento que não lhe eram fornecidos. Em comunicado, a advogada dos pais afirmou que a "Cyane tinha a impressão de estar a ser usada” e lembrou que a jovem se encontrava num estado de "exaustão física e emocional".



Cyane Panine DR

“Ela explicou que não conseguia compreender a falta de empatia e compreensão dos seus empregadores" e "reclamou diversas vezes das condições de trabalho aos pais”, garantiu a advogada, ao acrescentar que Cyane Panine começava o dia de trabalho numa hamburgaria pertencente aos mesmos donos e terminava "de madrugada" no 'Constellation'.

Os donos do bar - Jacques Moretti (49) e Jessica (40) - contestam, no entanto, todas estas alegações. Aos procuradores consideraram a jovem parte da sua família. Era "como uma irmã", garantiu Jessica.

A jovem de 24 anos, natural de Sète, no sul da França, estava às cavalitas de um DJ a segurar garrafas de champanhe com velas de aniversário, no bar 'Constellation', em Crans-Montana, quando se deu o incêndio, na véspera de Ano Novo. O momento foi fotografado e levou a procuradoria a afirmar que foram os foguetes que incendiaram a espuma de isolamento no teto. Os pais da jovem afirmaram, contudo, que foi a senhora Moretti que a orientou a usar um capacete, enquanto estava aos ombros do DJ, e a imprensa francesa sugere até que foi o capacete que a impediu de ver que as faíscas se estavam a aproximar da espuma acústica.

A carregar o vídeo ... “Vi pessoas a morrer”: Testemunhas relatam pânico após incêndio mortal na Suiça

“A Cyane estava apenas a seguir as instruções e a fazer o seu trabalho à frente da gerente”, disseram os pais. “Ela nunca foi informada sobre o perigo do teto e não recebeu nenhuma formação de segurança.”

Os Morettis estão agora a ser investigados por suspeitas de homicídio culposo por negligência grave. Sabe-se, segundo o The Times, que o dono já tinha sido condenado anteriormente por recrutar mulheres vindas de França para trabalharem como prostitutas em casas de massagens na Suíça. Jacques, que estava sob custódia das autoridades saiu sob fiança paga pela mulher.