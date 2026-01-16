Ucrânia: Várias áreas sem ajuda no inverno por falta de recursos

Nos edifícios altos, o abastecimento de água e o aquecimento representam um desafio maior do que nas habitações ou nas zonas rurais.

A falta de recursos obrigou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) a "abandonar" várias zonas da Ucrânia no seu plano de preparação para o inverno, lamentou esta sexta-feira o representante da organização no país, Munir Mammadzade, em conferência de imprensa.



Militares ucranianos AP

Mammadzade sublinhou que o plano de preparação para o inverno da organização, com um orçamento de aproximadamente 100 milhões de dólares [86 milhões de euros], foi financiado em apenas 60%.

"Vamos precisar de reavaliar a situação, pois este pedido de 100 milhões de dólares foi feito antes do aumento significativo dos cortes de energia na capital", destacou o representante do UNICEF.

Mammadzade enfatizou ainda a importância de se preparar não só para esta emergência, mas também para o futuro, especialmente em Kiev e noutras áreas urbanas.

"Acreditamos que isto não terminará este inverno", avaliou.

Na capital, a situação é "urgente" porque os cortes de energia estão a afetar populações maiores e já duram há muitos dias, ao contrário de regiões como Odessa, onde a restauração parcial dos sistemas demorou poucos dias, explicou Jaime Wah, diretor adjunto da Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV) na Ucrânia, na mesma conferência de imprensa na capital ucraniana.

Mammadzade acrescentou que, nos edifícios altos, o abastecimento de água e o aquecimento representam um desafio maior do que nas habitações ou nas zonas rurais.

Em alguns casos, observou o responsável do UNICEF, as áreas da linha da frente estão mais bem preparadas para lidar com o inverno, uma vez que têm sido o principal foco da ajuda humanitária e do apoio estatal.

A FICV também reportou falta de financiamento, com apenas 13% das suas necessidades cobertas para a Ucrânia e os países afetados em 2026 e 2027, representando um défice estimado em 281 milhões de euros.