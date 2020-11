Em lágrimas, primeira-ministra da Dinamarca pediu desculpa pela morte de milhões de visons

Temos duas gerações de criadores realmente qualificados, pai e filho, que em muito, muito pouco tempo tiveram o trabalho de uma vida destruído", continuou

. "Tem sido emotivo para eles, e, desculpe, para mim também", disse Mette, não conseguindo esconder as lágrimas.

A Dinamarca já iniciou o processo de abate de mais de 15 milhões de visons (ou martas) no país, depois de ter sido identificada uma nova mutação do vírus da Covid-19 em quintas capaz de infetar humanos. Esta quinta-feira, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, visitou uma dessas quintas e não conseguiu abafar as lágrimas, pedindo desculpas pela gestão da crise."Não tenho problemas em pedir desculpa pelo curso dos acontecimentos, porque de facto erros foram cometidos", disse Frederiksen ao canal televisivo TV2.

Os animais foram sacrificados apesar de estarem saudáveis, embora mais tarde tenha sido determinado que o governo não tinha o direito legal de o fazer.

A decisão de abate de todos os visons na Dinamarca - entre 15 a 17 milhões - aconteceu a 4 de novembro, a Dinamarca, após a descoberta de uma mutação do novo coronavírus transmissível ao ser humano por esses mamíferos. A mutação já infetou mais de 200 pessoas na Dinamarca e poderia, segundo o Governo dinamarquês, comprometer a eficácia de uma futura vacina.

Na semana passada, Mogens Jensen teve de admitir que a ordem do Governo de matar todos os visons na Dinamarca não tinha base legal, provocando uma avalancha de críticas de vários quadrantes políticos e sociais, que culminaram na sua renúncia ao cargo de ministro da Agricultura.

A Dinamarca é o maior fornecedor mundial de pele de vison, respondendo por 40% da produção global, tendo a China e o território de Hong Kong como os principais mercados de exportação.

Na Dinamarca existem 1.139 quintas de criadores de visons, empregando cerca de 6.000 pessoas, que agora admitem que o abate massivo destes animais acabará com este negócio.



Com Lusa