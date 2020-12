contraído uma mutação do novo coronavírus transmissível a humanos. Os cadáveres vão ser exumados e incinerados, informou o governo dinamarquês.

O abate em massa de visons gerou polémica na Dinamarca, o maior produtor mundial destes animais, que optou por esta solução perante a infeção destes animais pelo novo coronavírus. Os dados mostravam que estes animais tinham sido afetados por uma mutação do novo coronavírus e que eram capazes de o transmitir a humanos. Espanha e EUA também já procederam ao abate de alguns visons doentes com covid-19.

A Dinamarca vai desenterrar milhões de visons que foram enterrados por teremDe acordo com a informação agora veiculada, cerca de quatro milhões de cadáveres vão ser exumados e incinerados para prevenir poluição e deve acontecer em maio, quando as autoridades acreditam já não haver perigo de contaminação via cadáver.

Segundo as autoridades dinamarquesas, a população destes pequenos mamíferos naquele país situa-se entre os 15 milhões e os 17 milhões.



Enterradas em valas comuns de apenas um metro, os corpos de alguns visons estão a ser puxados para a superfície pelos gases resultantes da decomposição. Em novembro, o porta-voz da polícia dinamarquesa explicou ao canal de televisão nacional DR que este fenómeno é natural. "À medida que os corpos se vão decompondo, produzem-se gases que fazem com que tudo expanda um bocadinho. No pior cenário, os visons são puxados para a superfície."

A Dinamarca segue o exemplo dos Países Baixos que, em agosto passado, decretaram o fim da prática de criar visons para a indústria de peles naquele país, após o registo de vários focos de infeção pelo novo coronavírus em explorações dedicadas à criação destes pequenos mamíferos.

Em junho passado, e após suspeita de transmissão do novo coronavírus a pessoas, também as autoridades holandesas ordenaram o abate de vários milhares de visons.

Já em maio, as autoridades holandesas já tinham decidido proibir o transporte de peles de visons em todo o país, depois da divulgação do caso de dois trabalhadores de uma exploração localizada na zona do sul dos Países Baixos que teriam contraído o novo coronavírus através daqueles pequenos animais.

Na altura, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, e perante as suspeitas, que estas possíveis contaminações poderiam ser os "primeiros casos conhecidos de transmissão" do novo coronavírus de animais para seres humanos.

Vison ou marta é a designação comum a várias espécies de mamíferos mustelídeos, que se assemelham às doninhas da América do Norte.