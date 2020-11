Trump pediu recontagem em Wisconsin, mas Biden alargou vantagem

A recontagem de votos no maior condado de Wisconsin, a pedido do presidente dos EUA e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, levou a que o democrata Joe Biden alargasse a sua vantagem no estado.





Depois da recontagem em Milwaukee County, Biden acabou por recolher mais 132 votos do que já tinha registado, entre cerca de 460 mil. Ao todo, a nova contagem de votos atribui mais 257 votos a Biden e 125 a Trump.A campanha de Donald Trump exigiu a recontagem deste e outro dos mais populosos condados de Wisconsin, apoiados fortemente por democratas, depois de perder o estado para Biden por cerca de 20 mil votos. As duas recontagens vão custar à campanha de Trump cerca de 3 milhões de dólares, com o restante condado - Dane County - a revelar os resultados da sua recontagem este domingo.Nas eleições de 3 de novembro, Biden venceu com 306 votos do Colégio Eleitoral - acima dos 270 que necessitava para vencer -, contra 232 de Trump.Ao todo, no voto popular, Biden obteve uma vantagem superior a seis milhões de votos.