Dinamarca. Abate de milhões de visons pode ter contaminado a água

A Dinamarca decidiu abater cerca de 15 milhões de visons devido a uma mutação do novo coronavírus, tendo parte dos corpos sido enterrada em valas comuns por ser impossível cremar todos de uma só vez. Agora, o país pode enfrentar um novo problema: a contaminação das águas subterrâneas.Após uma reportagem de uma rádio dinamarquesa que refere um estudo ambiental, escreve o Guardian, o parlamento vai abrir um inquérito para apurar a situação.Cerca de 10.400 toneladas de pedaços de corpos dos animais estão enterradas em duas valas em Holstebro e Karup enquanto outras 14 mil toneladas foram processadas numa fábrica de indústria de peles. Há 2.300 toneladas que foram cremadas, mas perto de 1,5 milhões de corpos estão desaparecidos.O caso do abate de visons na Dinamarca já tinha gerado problemas. No final do mês passado tinha sido noticiado que os corpos de alguns visons enterrados em valas comuns de apenas um metro estavam a ser puxados para a superfície pelos gases resultantes da decomposição.





A decisão de abate de todos os visons na Dinamarca - entre 15 a 17 milhões - aconteceu a 4 de novembro, após a descoberta de uma mutação do novo coronavírus transmissível ao ser humano por esses mamíferos.