O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, escondeu-se dentro de uma câmara frigorífica para evitar as perguntas dos jornalistas. No último dia de campanha, Johnson foi ajudar a distribuir leite de uma quinta local em Guiseley, Reino Unido, de madrugada.

Um repórter do programa Good Morning Britain tentou falar-lhe, antes de um dos seus assessores lhe ter dito: "F***-se". O jornalista, Jonathan Swain, tentou mais tarde pedir uma entrevista em direto. Johnson acabou por dizer qualquer coisa ao assessor antes de entrar com todos eles para dentro da câmara frigorífica.















Just watch @BorisJohnson run away from a live Good Morning Britain camera and hide in a fridge, unbelievable#BorisTheCoward #ToriesOutDecember12 pic.twitter.com/bYYalRtr91