Juan de Dios Velazquez, de 77 anos, preparava-se para fazer as compras semanais no Walmart de El Paso, Texas, quando ouviu os tiros. Foi aí que se colocou à frente de Estela, a sua mulher de 65 anos.

"Ele estava a chegar à loja quando foi alvejado à queima-roupa e a bala atravessou-o e acertou na minha tia Estela", contou Norma Ramos, a sobrinha do casal que, há seis meses, se mudou para os Estados Unidos.

"Por tê-la protegido, acertaram-lhe nas costas", contou Ramos. Ela disse ter sabido do tiroteio através de outros familiares, que falaram com o casal.

Juan de Dios foi operado várias vezes no Centro Médico Del Sol em El Paso, mas pode precisar de mais cirurgias porque as balas lhe furaram alguns órgãos. A mulher, Estela, foi alvejada no estômago e encontra-se estável.

Mãe morre a salvar bebé de dois meses das balas

Jordan Anchondo (na imagem acima, à esquerda) tinha 25 anos e um bebé de dois meses nos braços quando Patrick Crusius, o suspeito atirador do Walmart, lhe acertou. O bebé sobreviveu ao ataque, mas foi tratado a fraturas devido à queda da mãe.

"Face às lesões do bebé, disseram que era mais que provável que a minha irmã estivesse a tentar protegê-lo. Quando ela foi alvejada estava a segurá-lo e caiu em cima dele, sendo por isso que ele partiu alguns ossos. Mas está vivo porque ela deu a sua vida", contou Leta Jamrowski, irmã de Jordan.

O pai do bebé e dos outros dois filhos do casal – incluindo uma menina de seis anos que tinha sido deixada nos treinos da claque antes do tiroteio – também morreu. Andre Anchondo (na imagem acima, à direita) tinha 24 anos. Tinham feito um ano de casados há pouco tempo, contou Tito Anchondo, irmão de Andre.

O tiroteio que matou 20 pessoas dentro de um Walmart, no Texas, será investigado como terrorismo doméstico e a pena de morte será pedida pelo Ministério Público contra Patrick Crusius, o suspeito atirador.

Ele abriu fogo sobre as pessoas que faziam compras no local, sendo que muitas compravam os materiais para as crianças voltarem à escola. Acabou por se render à polícia, que o confrontou à porta da loja.