Criador quer 8chan, o fórum dos tiroteios, encerrado

Another 8chan shooting? Fuck me. Am I ever going to be able to move on with my life? Fuck you Jim Watkins. It will never make money, just do the world a favor and shut it off like you autistically threatened to do many times when I still gave a fuck — Fredrick Brennan (@HW_BEAT_THAT) August 4, 2019

People post their manifestos to 8chan because:



? A receptive, sympathetic audience is there and will help spread the manifesto.

? 8chan has a morbid record of success for maximum spread of mass shooting manifestos.

? Moderation is, and has always been, lax to non-existent. — Fredrick Brennan (@HW_BEAT_THAT) August 4, 2019







Fredrick Brennan, o fundador do fórum online 8chan, quer que o site seja fechado após os tiroteios de El Paso, no Texas e de Dayton, Ohio , que este fim-de-semana mataram 29 pessoas.Há seis anos Brennan fundou o site. Nos dias que correm, sempre que sabe da ocorrência de um tiroteio, pesquisa a sua ligação ao 8chan.Pelo menos 20 pessoas morreram em El Paso, Texas, depois de Patrick Wood Crusius, 21 anos, ter aberto fogo no Walmart. Foi no 8chan que Brennan encontrou o manifesto do atirador em que este se referia a uma "invasão hispânica do Texas". Porém, não foi o primeiro caso de um atirador a divulgar-se no 8chan. Antes de acontecerem, os tiroteios em mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia e numa sinagoga em Poway, Califórnia, foram lá anunciados."Fechem o site. Nao está a fazer bem nenhum ao mundo. É negativo para todos a não ser para os utilizadores que lá estão. E sabem que mais? É negativo para eles, também. Só não se apercebem disso", afirmou Brennan ao The New York Times. No Twitter, Brennan já tinha pedido o fecho do site.Apesar de ter criado o 8chan, Brennan desfez-se dele em 2015 e passou-o a Jim Watkins, veterano do exército dos EUA que o gere com o filho.A Cloudfare, uma empresa de cibersegurança, também declarou que vai deixar de ter o 8chan como cliente.