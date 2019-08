No domingo, dia 4 de agosto, Chanel, Rudy e Ladybug chegaram a El Paso. Os cães de terapia foram enviados pela rede de hospitais Methodist Healthcare System no seu primeiro voo, de San Antonio a El Paso.

Depois da viagem de quase 900 quilómetros, preparam-se para prestar "amor e apoio incondicionais" às vítimas. "Chanel e Rudy, os cães das nossas instalações chegaram a El Paso esta manhã. Já estão a prestar o seu amor e apoio incondicionais aos socorristas para os ajudar a passar por este momento traumático."

Os animais são treinados para responder a crises, conseguindo identificar indivíduos que estejam a passar por essas situações. Vão visitar os hospitais e os locais onde estiverem os socorristas que responderam ao tiroteio.

Pelo menos 22 pessoas morreram no tiroteio em El Paso, Texas. Juntando a estas as vítimas do tiroteio em Dayton, Ohio, o número de mortes sobe para 31.

Em El Paso, Patrick Crusius, 21 anos, abriu fogo num centro comercial Walmart. Foi acusado de homicídio.