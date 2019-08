A carregar o vídeo ...

No Brasil, um traficante de droga chamado "Baixinho" tentou fugir de uma prisão vestido de mulher. O homem, cujo verdadeiro nome é Clauvino da Silva, viu o seu plano fracassar quando foi apanhado por agentes da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) na prisão no Rio de Janeiro, que impediram a fuga.

Clauvino tem 42 anos e tentou sair pela porta da frente do estabelecimento prisional, deixando a filha adolescente de 19 anos – cujas roupas usava – dentro do local. Na cara, tinha uma máscara de borracha.

O homem está a cumprir uma pena de 73 anos e dez meses de prisão, segundo o site G1.

Em 2013, já tinha fugido da prisão. Baixinho encontrava-se entre os 31 detidos que conseguiram sair do Instituto Penal Vicente Piragibe. Dessa vez, saiu pelo esgoto.

O traficante, a filha e mais sete visitantes são suspeitos de estar envolvidos no plano de fuga. Entre os visitantes, encontra-se uma grávida. O material – máscara e óculos – terão entrado com esta mulher, visto que as grávidas não são revistadas.

Clauvino da Silva pertence à liderança do Comando Vermelho, um dos mais poderosos gangues do Brasil, que controlava o tráfico de droga em grande parte do Rio de Janeiro.

O traficante já foi transferido para uma prisão de segurança máxima e será submetido a sanções disciplinares. Segundo os guardas prisionais, foram os nervos que o denunciaram.