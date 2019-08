Na noite em que cometeu o tiroteio que matou nove pessoas em Dayton, nos EUA, Connor Betts chegou com a irmã de carro ao local. Mais tarde, matá-la-ia e ao namorado dela com uma arma adulterada para armazenar mais balas. 27 pessoas ficaram feridas.

Megan Betts, de 22 anos, separou-se do irmão antes do tiroteio. Preparava-se para ir para a universidade. Ao lado do seu corpo, foi encontrado o namorado, morto.

O rapaz de 24 anos que abriu fogo junto a um bar e foi morto antes de conseguir entrar, evitando um banho de sangue ainda maior, usava um colete antibalas e uma máscara. Tudo começou cerca da uma da manhã.



The people who went to bed with the people of El Paso on their minds will wake up to news of the mass shooting in #Dayton ... Prayers for Dayton man #DaytonStrong pic.twitter.com/gA4lzTPxe9 — Shane (@shanethebuoy) August 4, 2019

Antes do tiroteio, Betts estudava psicologia numa universidade comunitária. A sua vida no liceu foi marcada por uma suspensão. Porquê? Criou uma lista de raparigas a quem queria cometer abusos sexuais – chamada uma "lista de violação" pelos seus colegas, que falaram com a revista TIME. E não ficou por aqui: escreveu ainda uma lista de estudantes que queria matar ou fazer mal.

Segundo a CNN, Betts também ameaçava as mulheres que não correspondiam aos seus avanços para se relacionar com elas. Durante o liceu chegou a ser retirado do autocarro escolar pela polícia.

Além dos problemas no liceu, Betts tinha multas por excesso de velocidade e outras infrações de trânsito.

Enquanto estudava na universidade, Betts trabalhava num restaurante pertencente à cadeia Chipotle. Num perfil online, descrevia-se como "Bom sob pressão. Aprendo rápido. Ansioso por superar".

A sua arma foi comprada online e recolhida numa loja local. Depois, adulterou-a para conseguir colocar 100 balas. A compra foi legal e nada no passado de Betts o impediu de a fazer.