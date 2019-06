"Para além de estarem a comprar um bem também vão estar a fazer o bem, isto é, vão estar a ajudar aqueles que precisam devido à sua situação de pobreza e marginalização que sofrem", apontou o presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, antes do evento. As causas sociais são uma das bandeiras do político que passou a liderar o governo em dezembro do ano passado, juntando-se à luta contra a violência e a corrupção.



Medo de represálias



O governo já tinha organizado um evento deste género em maio, quando vendeu bens móveis de organizações criminosas, como Porsches e um Lamborghini Murcielago, em favor de comunidades desfavorecidas de Oaxaca. O "bolo" final ficou pelos 1,3 milhões de euros.



Ainda assim, o executivo de Obrador estava à espera de arrecadar perto de oito milhões de euros com o leilão. E porque é que não aconteceu? O medo é a resposta. "Em primeiro lugar, não é só o preço que conta, temos medo das represálias. Mas já passou tanto tempo que temos de estar conscientes que já foi e que não deve haver problema nenhum", apontou Bertha Gómez, uma das compradoras, em declarações ao



O fraco sucesso não vai impedir, no entanto, que a iniciativa se repita. As autoridades já confirmaram que vão realizar mais leilões de bens arrestados a criminosos nos próximos meses. A casa mais cara, avaliada em 1,4 milhões de euros, pertencia a um parente de La Barbie, um narcotraficante e sicário que está atualmente a cumprir uma pena de 50 anos nos Estados Unidos (na foto). Não recebeu nenhuma oferta, tendo-se mantido nas mãos do Estado. Já a casa mais cara foi, exatamente, o apartamento de Beltrán-Levya, que passou de mãos por mais de 600 mil euros.

Arturo Beltrán-Levya foi durante muitos anos o líder do cartel Beltrán-Levya, um dos mais conhecidos de Sinaloa, México . Em 2009, foi capturado e morto pelas autoridades mexicanas na sua casa enquanto dava uma festa de Natal. Dez anos depois, esta e outra propriedade do narcotraficante foram a leilão. A primeira não ficou a conhecer um novo proprietário, já a outra rendeu 661 293 euros. E cada moeda vai para os mais pobres.O governo mexicano levou 27 imóveis a leilão, todos eles antigas propriedades dos grandes barões da droga que foram capturados ao longo dos anos, sendo que o dinheiro revertia automaticamente para a comunidade mais pobre do estado de Guerrero, no sul do país. Ainda assim, apenas nove delas foram leiloadas.