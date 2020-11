EDP apoia com 500 mil euros projetos de energia limpa em África

A EDP anunciou hoje que vai avançar com a terceira edição do Fundo A2E, disponibilizando meio milhão de euros para financiar projetos de energia limpa em cinco países africanos, incluindo Moçambique e Angola.

Segundo um comunicado emitido pela empresa energética portuguesa, esta terceira edição "destina-se a entidades com ou sem fins lucrativos e inclui cinco países africanos: Moçambique, Nigéria, Maláui e, pela primeira vez, Angola e Ruanda".

O Fundo A2E garante um apoio financeiro entre 25 mil e 100 mil euros a cada projeto.

O prazo para candidatura decorre entre hoje, 26 de novembro (já abriram as candidaturas no site https://www.edp.com/pt-pt/fundo-de-acesso-a-energia#3a-edicao), e prolonga-se até 10 de janeiro de 2021.

Os resultados serão conhecidos em abril de 2021 e os promotores das candidaturas terão, depois, de executar os projetos no espaço de um ano.

Com esta renovação do Fundo A2E, "a EDP reafirma assim o seu compromisso com a sustentabilidade e o combate à pobreza energética, que ainda afeta mais de mil milhões de pessoas", afirma a empresa na mesma nota.

Ainda segundo a EDP, desde que foi lançado, em 2018, aquele programa de financiamento já recebeu "mais de 260 candidaturas, tendo disponibilizado cerca de um milhão de euros para apoiar projetos que, através das energias renováveis, contribuem para o desenvolvimento social, económico e ambiental de comunidades em zonas remotas".