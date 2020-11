O Ministério Público francês acusou quatro estudantes de terem sido cúmplices no homicídio do professor Samuel Paty que foi degolado depois de ter mostrado aos alunos, durante uma aula, caricaturas sobre o profeta Maomé. De acordo com a AFP, três dos quatro jovens ajudaram a identificar o professor ao alegado homicida. Com estas quatro novas acusações, são já sete os acusados de cumplicidade na morte do professor.Segundo a agência de comunicação francesa, os três jovens que terão ajudado a identificar o docente têm idades compreendidas entre os 13 e os 14 anos. A acusação que recai sobre estes jovens é de "cumplicidade na alegada prática do crime de terrorismo".A outra acusada é a filha do homem que lançou a campanha online contra Paty e onde denunciava o professor por ter mostrado as caricaturas do profeta islâmico. Em causa estavam cartoons do jornal satírico francês Charlie Hebdo.Samuel Patty foi degolado a 16 de outubro, nos arredores de Paris, por, alegadamente, um jovem de origem russa-chechena de 19 anos.